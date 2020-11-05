КСУ перевірить НКРЕКП на відповідність Конституції

50 народних депутатів направили в Конституційний Суд України звернення про визнання неконституційними указів Президента про призначення чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомила пресслужба Конституційного Суду України.

Згідно з копією конституційного звернення, призначаючи всіх чинних членів НКРЕКП, Президент Володимир Зеленський вийшов за межі конституційних повноважень.

Також підписанти звернення просять визнати неконституційними дві норми перехідних положень Закону України "Про НКРЕКП" про повноваження Президента визначати ротацію членів Регулятора.

Депутати попросили КС визначити їх звернення як невідкладне через критичну ситуацію, що склалася на енергоринку.

Нагадаємо, чинний склад НКРЕКП був призначений президентом Володимиром Зеленським у жовтні 2019 р., у грудні того ж року на енергоринку почалася криза, який до березня 2020 року став найбільшим за всю історію незалежної України.

За даними тимчасової слідчої комісії парламенту, яка була створена навесні 2020 року для з'ясування причин кризи, відповідальність за нього лежить на НКРЕКП.

Восени 2020 р. підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на ринку на регулятор поклав Антимонопольний комітет України, зажадавши від комісії припинити маніпуляції та штучне обмеження конкуренції.

На тлі критики роботи регулятора додатково розгорівся корупційний скандал навколо глави НКРЕКП Валерія Тарасюка через його сімейний енергетичний бізнес.