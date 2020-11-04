Зеленський сподівається, що підпише з Бразилією двосторонні договори про співпрацю у військово-оборонній і космічній сферах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати з Бразилією низку двосторонніх договорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твіттері.

У повідомленні зазначається: "Схвалюю наміри президента Бразилії Болонсару щодо того, що наша майбутня зустріч мала б закінчитися підписанням двосторонніх документів. Україна рада співпраці з Бразилією у сільському господарстві, ядерній енергетиці, космічній і військово-оборонній сферах.

Читайте також: Зеленський побажав президенту Бразилії Болсонару якнайшвидшого одужання від коронавірусу