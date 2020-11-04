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Зеленський сподівається, що підпише з Бразилією двосторонні договори про співпрацю у військово-оборонній і космічній сферах

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Зеленський сподівається, що підпише з Бразилією двосторонні договори про співпрацю у військово-оборонній і космічній сферах
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати з Бразилією низку двосторонніх договорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твіттері.

У повідомленні зазначається: "Схвалюю наміри президента Бразилії Болонсару щодо того, що наша майбутня зустріч мала б закінчитися підписанням двосторонніх документів. Україна рада співпраці з Бразилією у сільському господарстві, ядерній енергетиці, космічній і військово-оборонній сферах.

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Топ коментарі

  • SANDY
    клоун.... ще з Венесуелою і Зімбабве підпиши Зеленский надеется, что подпишет с Бразилией двусторонние договора о сотрудничестве в военно-оборонной и космической сферах - Цензор.НЕТ 1280
  • Scorpman Y
    вАвка-коЗЕмонафт.. особенно после айкосов))

    Евросоюз уже трижды (!) предупреждал Зеленского письменно о проблемах с безвизовым режимом. Кроме того письма о имеющихся нарушениях направлялись в Кабмин, министерство финансов и министерство образования.
    Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины.
    После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме.
    Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.
  • Myroslav Hrabovsky
    Молодець президент! Економічні угоди з Оманом це був тільки початок!
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