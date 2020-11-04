Новини • Місцеві вибори-2020

Труханов і Скорик змагатимуться у другому турі за посаду мера Одеси, - ЗМІ

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Труханов і Скорик змагатимуться у другому турі за посаду мера Одеси, - ЗМІ
За чинного мера Одеси Геннадія Труханова в першому турі виборів віддали голоси 77,5 тис. одеситів, за його конкурента Миколу Скорика - 39,5 тис.

Про це свідчать результати голосування, які підвели районні виборчі комітети Одеси, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За даними районних ТВК, найбільшу підтримку виборців отримали кандидати на посаду міського голови Геннадій Труханов і Микола Скорик - відповідно 77,5 тис. і 39,5 тис. жителів міста", - повідомив співрозмовник агентства в міській ТВК.

Ці кандидати партій "Довіряй справам" і "Опозиційна платформа - За життя" після перевірки документів і встановлення результатів голосування можуть вийти до другого туру виборів, який відбудеться наприкінці листопада.

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Топ коментарі

  • Валерия Ларченко b661826f
    Во где два дерьма -и надежды никакой ,шо сдохнут...
  • Патріот України 9171710f
    Два сепара прошли, это просто офигеть.
  • Харьков Сумской
    Ватное дерби!
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