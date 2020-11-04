"Слуга народу" Холодов виступає проти державних інтересів, - глава Фонду держмайна Сенниченко

Глава Фонду державного майна Дмитро Сенниченко звинуватив нардепа Холодова в роботі проти державних інтересів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сенниченко написав у Фейсбуці.

Сенниченко зазначив: "Фонд державного майна знаходиться під тиском і це не навчальна тривога. Гостріть пучки пальців і чимдуж бийте ними по клавішах в коментарях до цього посту

Відношення народного депутата Андрія Холодова до Фонду державного майна завжди було трепетним. Ну, як завжди? Перші прояви ми почали помічати у квітні цього року, коли по 3-6 разів на місяць до Фонду стали надходити запити від самого Холодова, а також від народного депутата Олександра Юрченка, який вирішив і собі урвати "шматок пирога" від цієї комунікації.

Невмотивовані звинувачення Фонду у вигаданих порушеннях та з вимогами надати роз’яснення щодо них, викладені у 15 депутатських запитах від Холодова та ще 2 від Юрченка, елегантно балансували на грані формальності та безглуздя".

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Він продовжив: "І все ж би нічого, якби не потреба згідно законодавства давати відповіді на ці запити протягом 15 днів. Маю вам сказати, що відповідь на кожен запит – це десятки годин роботи. Тобто, час, який експерти Фонду мають витрачати на роботу на благо держави, вони мусять витрачати на обслуговування допитливості панів Холодова та Юрченка або ж хтозна яких ще їхніх інтересів. Таким чином, грошова вартість відповідей на ці запити перевищує будь-яку розумну межу.

Ба більше, панове вищеназвані народні депутати ще й вигадують "злочини" для Фонду. Їх, щоправда, ніхто не бачив і не бачить, і доказів нема, і навіть самого складу злочину нема – а справи проти Фонду у Єдиному реєстрі досудових розслідувань є. Пан Холодов на пару з паном Юрченком знайшли шлях: доводиться подавати до суду і на підставі судового рішення примушувати НАБУ реєструвати кримінальні провадження в ЄРДР. А в суді, бачте, така процедура, що в 99% випадків за заявою завжди виносять ухвалу про зобов’язання внесення кримінального провадження до ЄРДР, що, звісно, аж ніяк не означає наявності складу злочину".

Сенниченко підкреслив: "Попри іронічний тон мого повідомлення (бо діяльність пана Холодова мені добряче скидається на фарс), атака народного депутата Холодова та пов’язаних з ним осіб на приватизаційну реформу викликає у мене неабияке занепокоєння.

Розповсюдження ними неправдивої інформації про діяльність Фонду та прямий тиск на нього в судовій, бюрократичній та медійній площинах – великий удар по інвестиційному іміджу України, що тривалий час розбудовується неабиякими зусиллями вищого політичного керівництва держави".

Він зазначив: "Взяти хоча б справу з приватизацію готелю "Дніпро", яким так переймається депутат Холодов. Одного разу він уже відмовився закладатися зі мною щодо ціни, за яку пройде приватизація готелю. Якби він таки прийняв парі, то я би виграв спір, а Фонд "Повернись живим" отримав від Холодова пожертву, на яку ми закладалися. Адже сума, за яку приватизували готель, стала рекордною (спокійно, "Повернись живим" не постраждав від невміння пана Холодова стояти на своєму слові, гроші їм перерахував я).

Тепер пан Холодов трубить на всі сторони, що приватизація "Дніпра" була незаконною, бо гроші за нього дали якісь не такі. Інформую: перевірка походження грошей, за які купили готель, в жодному разі не є справою Фонду держмайна, поки існує фінмоніторинг та правоохоронні органи. Але Фонд доклав всіх зусиль та скерував десятки листів до компетентних органів, щоб всі операції було сумлінно перевірено. Так чи інакше, завданням Фонду є захистити інтерес держави. І якщо держава отримує за готель майже у 5 разів більше грошей, ніж його було оцінено; у 15 разів більше, ніж говорив депутат Холодов; і у 10 000 разів більше, ніж готель зприніс державі за минулий рік, то, мабуть, інтереси держави Фонд таки відстояв. І зробив це добре! І точно так же сумлінно він слідкуватиме за тим, щоб інвестиційні обов’язки по готелю були виконані. Оце називається – відстоювати інтереси держави. І саме це заважає нам робити нардеп Холодов".

"Оскільки наразі на шляху війни з державними інтересами нардеп Холодов ще жодного разу не домігся успіху, великий подив викликає питання: звідки в нього тієї енергії береться? У мене з цього приводу найчорніші здогадки. А у вас? Прошу відписатись у коментарях, у кого які ідеї. Чим може бути зумовлена діяльність Андрія Холодова? У чому може бути його реальний інтерес чинити протизаконний тиск на Фонд держмайна України?", - резюмував Сенниченко.