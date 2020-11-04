Майже 500 додаткових ліжкомісць для лікування хворих на COVID-19 розгорнуто в лікарнях Львова, - міськрада

Зараз по лікарнях Львова визначено 920 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Однак, з огляду на стрімке збільшення кількості хворих, місто працює над збільшенням ліжок у лікарнях і закуповує кисневі концентратори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради, в одному з найбільших медичних закладів міста - лікарні швидкої допомоги - планують додатково розгорнути 350 ліжок в окремому корпусі, в першій міській лікарні - додатково 80 ліжок, у лікарні №8 - 60 ліжок.

"Від самого початку ми задекларували, що готуємо 920 ліжкомісць у наших основних лікарнях. Сьогодні зайнято 560 ліжок, там лікуються хворі на пневмонію, з підозрою на COVID-19 і хворі на коронавірус. Упродовж двох останніх тижнів спостерігаємо тенденцію до збільшення надходження пацієнтів, які потребують госпіталізації", - сказала заступниця міського голови Галина Слічна.

За її даними, зараз у лікарнях міського підпорядкування в наявності понад 160 кисневих концентраторів, а впродовж найближчих тижнів планують закупити ще понад 200.

За даними міськради, за минулу добу у Львівській області зафіксували 505 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом від початку пандемії в області COVID-19 захворіли 31639 осіб, з них 921 людина померла.

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