Новини • Хабарники

На Львівщині голову РДА затримано під час одержання хабаря талонами на 1 тис. літрів дизпального, - Нацполіція. ФОТО

359717
Сьогодні у Львівській області під час одержання хабаря затримано голову однієї з районних державних адміністрацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Львівщині голову РДА затримано під час одержання хабаря талонами на 1 тис. літрів дизпального, - Нацполіція 01

За вирішення питання про зміну цільового призначення земельних ділянок чиновник вимагав 21 тис. гривень хабаря. Однак, пізніше захотів отримати хабар не в грошовому вигляді, а талонами на пальне - 1 000 літрів дизпального.

Читайте також: Голову Чернігівської РДА затримано на хабарі 10 тис. дол., - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У службовому кабінеті голови РДА правоохоронці вилучили талони на пальне, які він отримав як хабар.

Зараз посадовця затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На Львівщині голову РДА затримано під час одержання хабаря талонами на 1 тис. літрів дизпального, - Нацполіція 02

На Львівщині голову РДА затримано під час одержання хабаря талонами на 1 тис. літрів дизпального, - Нацполіція 03

Вирішується питання про повідомлення затриманому підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну вот...хозяйство осталось без дизельного топлива... посевная под угрозой ))))
    (сарказм)
  • Андерсен a4cbf7de
    Кризис однако.. скоро туалетной бумагой начнут взятки брать, но сначала будут антибиотики...
  • Eugeniusz 1
    Давно такого треша не помню... примерно с 2004года
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини