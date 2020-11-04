На Львівщині голову РДА затримано під час одержання хабаря талонами на 1 тис. літрів дизпального, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні у Львівській області під час одержання хабаря затримано голову однієї з районних державних адміністрацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За вирішення питання про зміну цільового призначення земельних ділянок чиновник вимагав 21 тис. гривень хабаря. Однак, пізніше захотів отримати хабар не в грошовому вигляді, а талонами на пальне - 1 000 літрів дизпального.

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У службовому кабінеті голови РДА правоохоронці вилучили талони на пальне, які він отримав як хабар.

Зараз посадовця затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення затриманому підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.