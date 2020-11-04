Комісія з регулювання азартних ігор розпочала свою роботу, - Кабмін

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей вже почала свою роботу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова, під час засідання робочої групи з азартних ігор було обговорено проєкт постанови з цього напрямку.

"У ході засідання до складу робочої групи були включені голова і члени комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Учасники обговорили проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор". Новообраний голова комісії Іван Рудий повідомив, що комісія вже розпочала свою роботу: оформлено реєстраційні документи, отримано печатку і почалася процедура відкриття розрахункового рахунку в Державній казначейській службі України", - написав Немчінов.

За його словами, документ регулюватиме види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України. Зокрема, діяльність у цій сфері здійснюватиметься виключно за наявності у суб'єкта господарювання відповідних передбачених законом ліцензій. Саме ця комісія їх видаватиме і розробить ліцензійні умови для кожного виду діяльності з урахуванням особливостей різних сфер.

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Ліцензійні умови з'являться найближчим часом у відкритому доступі для публічного обговорення, після чого будуть винесені на затвердження урядом, зауважив урядовець.

Крім того, проєктом постанови пропонується встановити вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор, а також визначити перелік вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні згаданої діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.