Інформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти

Деякі ЗМІ поширили інформацію, що зимові канікули будуть 28 грудня 2020 року - 10 січня 2021-го і 15-21 лютого.

Як заявляють у пресслужбі Міністерства освіти і науки України, ця інформація не відповідає дійсності, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що МОН не надавало жодних офіційних листів-рекомендацій із цього питання.

"Освітній процес у закладах освіти організовується відповідно до Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) навчального закладу і спрямований на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування та застосування відповідних компетенцій, визначених державними стандартами.

Керівники навчальних закладів мають право самостійно організовувати освітній процес і визначати дати канікул. А в період карантину через COVID-19 в Україні для безпеки учнів і працівників шкіл канікулярний період може бути скоригований відповідно до епідеміологічної ситуації.

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Традиційно навчання в Україні здійснюється в рамках навчального року, який починається в День знань - 1 вересня, триває мінімум 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік починається в перший за ним робочий день, а тривалість канікул, беручи до уваги літні, не повинна перевищувати 30 днів", - сказано в повідомленні.