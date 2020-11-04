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Зеленський скасував посаду першого заступника голови ОП і помічників президента, - указ

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Зеленський скасував посаду першого заступника голови ОП і помічників президента, - указ
Зі структури Офісу президента виключено посади першого заступника голови і помічників. Крім того, змінено назви Директорату з питань регіональної політики і децентралізації і Департаменту з питань державного протоколу і церемоніалу.

Відповідний указ президента Володимира Зеленського опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Документом внесено зміни до указу від 20 червня 2019 року "Питання забезпечення діяльності президента України", яким визначається структура ОП. Зокрема, передбачається виключити зі статті 2 абзаци "Перший заступник Керівника Офісу президента України", "помічники президента", "Директорат з питань регіональної політики і децентралізації", "Департамент з питань Державного Протоколу і Церемоніалу".

Водночас у структурі ОП тепер з'явилися Служба державного протоколу і церемоніалу; Служба моніторингу та управління ризиками; Директорат з питань регіональної політики.

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Крім того, Зеленський виключив слова "помічник президента" зі статті 3 указу № 417, яка передбачала, що "перший помічник президента України, помічник президента України, радники президента України призначаються на посади та звільняються з посад президентом України, який безпосередньо координує їхню діяльність" .

Відповідні зміни також внесено до Положення про Офіс президента, затвердженого указом від 25 червня 2019 року.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 4 листопада звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента і призначив своїм радником.

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Топ коментарі

  • Володимир Козуб
    В борделе начали двигать кровати ..))))))))
  • Шрек Баблокат
    Эта фраза на самом деле эпитафия на 1,5 годах внутренней политики Вонючего Клоуна:
    "Зеленский упразднил должность первого заместителя главы ОП и помощников президента"
  • Шрек Баблокат
    что б вы просто понимали, замедлению, торможению и остановке в некоторых регионах децентрализации, МЫ (народ) обязаны вот этому русскаму православному мудаку, гандону раскавой православной секты МП РПЦ ФСБ товагищу Трофимову - который занимал посаду "Директора по вопросам региональной политики и децентрализации".. которого назначил Зеленский с подачи типо "щирого Богдана Андрия", тоже редкостного гандона..
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