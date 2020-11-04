Україна вивчає питання співпраці з Італією у сфері розвитку швидкісних поїздів, - Криклій

Україна розглядає можливість співпраці з Італією в розвитку високошвидкісного залізничного руху, зокрема, в будівництві залізниці сполученням "Одеса - Київ - Львів - кордон з ЄС".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури з посиланням на заяву голови відомства Владислава Криклія під час його нинішньої зустрічі з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

"Владислав Криклій позитивно відзначив двостороннє співробітництво між Україною та Італією в області транспорту і підкреслив, що українська сторона зацікавлена ​​в реалізації проєкту високошвидкісного залізничного руху на території України ... Голова міністерства вітав зацікавленість італійського бізнесу у співпраці за цим проєктом, зокрема з розробки ТЕО будівництва високошвидкісної залізниці сполученням "Одеса - Київ - Львів - кордон з ЄС" загальною протяжністю 896 кілометрів", - сказано в повідомленні пресслужби.

За словами міністра, залучення провідних італійських компаній до реалізації такого масштабного проєкту в Україні сприятиме розширенню економічних відносин між Україною та Італією.

Також міністр запросив італійський бізнес до участі в проєктах державно-приватного партнерства в морській і залізничній галузях.

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