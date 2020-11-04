Литва і Польща посилюють карантин: закриваються школи, магазини і ресторани

Жителі Литви мають уникати соціальних контактів, школи та університети будуть зачинені, а ресторани працюватимуть лише на винос. У Польщі також запроваджують обмеження.

У Литві з 7 листопада починається тритижневий локдаун, оголосив у середу, 4 листопада, уряд країни, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW. В цей день у країні, де мешкають 2,79 мільйона людей, зафіксовано 639 нових випадків інфікування коронавірусом, що втричі більше, ніж станом на 20 жовтня. Загалом у країні заразились 18 092 особи, 182 людини, інфіковані SARS-CoV-2, померли.

"Другий локдаун не викликає радості. Зараз все в наших руках, успіх залежатиме від того, наскільки ретельно ми слідуватимемо наказам та рекомендаціям", - заявив прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс, цитує агенція Reuters.

Під час локдауну мешканці країни мають уникати соціальних контактів та необов'язкових подорожей, людей закликають працювати вдома. Заборонено збиратися понад 5 осіб, для весіль та похорон дозволені групи до 10 людей.

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Школи, університети та спортзали будуть зачинені, магазини мають обмежити кількість покупців, а ресторани зможуть працювати лише на винос.

У Польщі станом на 4 листопада лабораторно підтверджені 25692 нових випадки заражень коронавірусом за добу, що є рекордом від початку пандемії. 373 людини померли і 8974 одужали.

У зв'язку з цим уряд країни, де мешкає 38 млн людей, оголосив про нові обмеження, що діятимуть з 7 листопада і триватимуть до 29 листопада.

Як пише Польське Радіо, на дистанційне навчання тепер переходять також 1-3 класи початкових шкіл: "І продовження періоду дистанційного навчання для учнів старших 4 класу до 29 листопада. Можливо, ми муситимемо ще продовжити цей термін. На підтримку дистанційної праці вчителів ми призначаємо додаткові 500 злотих на придбання відповідних аксесуарів, наприклад, веб-камер або іншої електронної техніки", - заявив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький.

Він також повідомив про закриття з епідемічних міркувань закладів культури, кінотеатрів, театрів і галерей. Уряд вводить теж обмеження у роботу готелів та в торгівлю: "Готельні об’єкти будуть доступними тільки для осіб, котрі здійснюють службові поїдки. Ми збільшуємо теж безпеку в торгівлі. У менших крамницях, площею менш ніж 100 квадратних метрів, зможе перебувати одна особа на 10 квадратних метрів, а у більших – одна особа на 15 квадратних метрів. Крамниці у торгівельних центрах будуть зачиненими, за винятком продуктових магазинів, аптек і пунктів обслуговування".

Прем’єр Польщі також закликав осіб, котрі хочуть протестувати проти заборони абортів, робити це в інтернеті, а не на вулицях.