Зеленський піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій, - Арахамія
"Я переконаний, що він повинен перезавантажити Верховну Раду, якщо буде системне нерозуміння президента його власною фракцією. Мені здається, повністю буде зрозуміла поведінка в цьому процесі, цілком зрозуміла стратегія", - сказав Арахамія в середу ввечері в ефірі телеканалу "Україна-24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Арахамія зазначив, що "завжди готовий" до дострокових парламентських виборів.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, бо для нього немає необхідних 226 голосів.
Глава фракції СН Арахамія називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.