Міносвіти підтримує ініціативу Зеленського про безкоштовне навчання дітей лікарів, які померли від коронавірусу, - Шкарлет

Міністерство освіти і науки (МОН) підтримує ініціативу президента України Володимира Зеленського надати освітні пільги дітям медиків, які загинули внаслідок зараження COVID-19 під час виконання службових обов'язків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у Telegram.

"Держава всіляко намагається підтримувати наших медичних працівників. І в цей складний кризовий для всіх час ми повинні піклуватися про дітей медиків, які померли від коронавірусу при виконанні професійних обов'язків. МОН підтримує ініціативу президента України Володимира Зеленського про надання можливості таким дітям здобути вищу і професійну передвищу освіту на пільгових умовах", - повідомив Шкарлет.

Він зазначив, що після прийняття парламентом президентського законопроєкту МОН оперативно внесе зміни до Умов прийому на 2021 рік.

"Державна підтримка передбачатиме повну або часткову оплату навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти, соціальну стипендію, безкоштовне проживання в гуртожитку (інтернаті) і т.д.", - зазначив Шкарлет.

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