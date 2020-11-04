Україна може приєднатися до виробництва вакцини проти коронавірусу, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов і посол Великої Британії в Україні Мелінда Симмонз обговорили про ймовірність виробництва вакцини на українських потужностях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов написав у Фейсбуці.

"Обговорили подальшу стратегію щодо забезпечення медичної допомоги в разі погіршення епідемічної ситуації в Україні, потенційне посилення карантинних заходів та питання розробки української вакцини проти COVID-19. Зокрема, зазначив, що МОЗ на постійному зв'язку з компанією AstraZeneca, яка разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину проти коронавірусу, виробництво якої може бути запущено найближчим часом. Ми також розглядаємо можливість включити українські потужності до виробництва цієї вакцини", - написав він.

Він зазначив, що розраховує, що Україна отримає вакцину однією з перших.

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