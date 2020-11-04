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Спостерігачі ОБСЄ заявили про відсутність значних порушень на виборах у США

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Спостерігачі ОБСЄ заявили про відсутність значних порушень на виборах у США
Представники організації ОБСЄ зазначили, що день виборів у США пройшов мирно без залякування і заворушень. Під час виборів була дотримана свобода слова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті організації.

Вони також вказали на високу явку виборців, попри триваючу пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 і запроваджені в рамках боротьби з нею обмеження.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ мають намір вивчити ситуацію з подачею позовів щодо минулого голосування в США, вони додали, що винесуть висновок із цього питання пізніше.

Представники організації підкреслили, що їхня місія в США поки не закінчена, оскільки підрахунок голосів у низці штатів триває.

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    ОБСЕ не бачила обстрілів,українських територій,москалями.
  • Павло ШОвте
    Прошелся по раша СМИ... ТАМ АД!!! Плач и стон по поводу того, как Трампа притесняют в США, не дают ему насладиться "победой". Клеймят позором и проклинают демократов, "укравших" выигрыш у Трампа, прячущих бюллетени, фальсифицирующих выборы))))
    У кремлядей ГОРИТ ВСЕ!!!!
  • Павло ШОвте
    Наблюдатели ОБСЕ заявили об отсутствии значительных нарушений на выборах в США - Цензор.НЕТ 2588
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