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Посли країн "Великої сімки" закликали Разумкова до швидких дій для виходу з конституційної кризи

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Посли країн "Великої сімки" закликали Разумкова до швидких дій для виходу з конституційної кризи
Посли країн "Великої сімки" на зустрічі з головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим заявили про необхідність швидких дій для врегулювання політичної кризи, викликаної рішенням Конституційного суду.

Про це повідомляється на офіційному Twitter-акаунті послів G7 в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 привітали зусилля прореформаторських сил, які об'єдналися для врегулювання ситуації, пов'язаної з Конституційним судом", - сказано в заяві.

"Для врегулювання кризи потрібні швидкі дії, потім слід докласти спільних зусиль для подальшого зміцнення українських антикорупційних інституцій і створення судової системи, яка завоює довіру народу України", - підкреслили дипломати.

Посли країн Великої сімки закликали Разумкова до швидких дій для виходу з конституційної кризи 01

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
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  • BAG68100
    Вот это клоуна поимели! Прилюдно.
  • Sophia-Maria Duglass
    😀😀😀

    Послы стран "Большой семерки" призвали Разумкова к быстрым действиям для выхода из конституционного кризиса - Цензор.НЕТ 3904
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