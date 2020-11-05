Степанов: лікарям, які працюють із COVID-19, не нараховуватимуть щохвилинно надбавки

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що лікарям, які працюють із хворими на COVID-19, нарахування 300% надбавки не відбувається щохвилинно, щосекундно або погодинно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Звичайно ні, тому що, якщо ви подивитеся, яким саме способом платять нашим лікарям у лікарні безпосередньо тариф за лікування хворих COVID-19, то він сплачується на відповідну команду, яка складається з лікаря-анестезіолога, з лікаря-терапевта, середнього медичного персоналу, молодшого медичного персоналу, і в середньому в команду входить від 12 до 13 осіб. Тобто на цю команду сплачуються відповідні кошти", - зазначив міністр.

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