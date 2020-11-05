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Степанов: лікарям, які працюють із COVID-19, не нараховуватимуть щохвилинно надбавки

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Степанов: лікарям, які працюють із COVID-19, не нараховуватимуть щохвилинно надбавки
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що лікарям, які працюють із хворими на COVID-19, нарахування 300% надбавки не відбувається щохвилинно, щосекундно або погодинно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Звичайно ні, тому що, якщо ви подивитеся, яким саме способом платять нашим лікарям у лікарні безпосередньо тариф за лікування хворих COVID-19, то він сплачується на відповідну команду, яка складається з лікаря-анестезіолога, з лікаря-терапевта, середнього медичного персоналу, молодшого медичного персоналу, і в середньому в команду входить від 12 до 13 осіб. Тобто на цю команду сплачуються відповідні кошти", - зазначив міністр.

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Топ коментарі

  • Dmitry Ivanets
    Каждая секунда это риск.
    Степанов-тварь, иди сам полечи КОВИД за 30% от ничего.
  • Наталия Ермак a2eb1cf6
    Хто б сумнівався. Грошики на медицину в есктремальних сьогоднішніх умовах уже давно поділені між зеленою сволотою.
  • Александр Харченко 5e7fb82a
    У зелёных мародёров уже нет ковидных денег, нечем платить врачам, вот и придумывают схемы, чтобы врачи рисковали за копейки... А зелёные паскуды будут миллиарды закапывать в "дороги", в "большие стройки" и прочую коррупционную дрянь....Если мы хотим, чтобы врачи продолжали работать и у нас была надежда дожить до конца пандемии, надо брать за горло зелёных слуг Дьявола и душить. пока не осознают, кому обязаны служить...
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