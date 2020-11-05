На місцевих виборах в Обухові партії "За майбутнє" домальовують голоси, - Лозинський
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав нардеп від "Голосу" Роман Лозинський.
Він зазначив: "На третьому окрузі на двох дільницях домалювали по 40 голосів партії "За майбутнє". 80 голосів з’явились як треба. На дільниці "Музична школа" і "Яблуневий"
Бо на тій самій дільниці в протоколах цифри відрізняються. Бо почерк на протоколах не збігається. Бо печатки на протоколах не збігаються. Бо голова дільниці каже, що вона не підписувала протокол, який лежить у ТВК.
Бо голови і секретаря територіальної виборчої комісії немає на місці. Бо оперативно-слідча група не приїжджає на виклик.
Бо на вимогу "Голосу", "Європейської Солідарності", "Слуги народу", "УДАРу" Віталія Кличка, "Батьківщини" виборча комісія не видає протоколи.
Бо якщо фальсифікація відбудеться, партія "За майбутнє" отримає +1 депутатський мандат, а "Голос" -1 депутатський мандат".
Він так підписав фото: "А позаду нас з Богданом Яцуном робочі місця членів виборчої комісії. Аншлаг!"