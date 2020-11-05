Дружина власника серверів з електронними деклараціями чиновників працює в Конституційному Суді, - НАЗК

Дружина власника компанії "Алтаюр" Андрія Мартиненка, на чиїх серверах Національне агентство з питань запобігання корупції зберігає декларації чиновників, працює в Конституційному Суді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в ефірі Громадського ТБ.

За словами глави НАЗК, про це в агентстві дізналися тільки після рішення Конституційного Суду.

"Після рішення Конституційного Суду про що ми дізнались ㅡ дружина власника ТОВ "Алтаюр" працює в Конституційному Суді. Якимось консультантом. Буквально з'ясували от вчора це", ㅡ сказав він.

Новіков зазначив, що у НАЗК допускають, що останнє рішення КСУ про закриття публічного доступу до декларацій топпосадовців може бути пов'язане і з цим.

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Новіков пояснив, що наразі на сервери компанії "Алтаюр", де зберігаються декларації, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт, а Апеляційна палата визнала цю ухвалу законною. Цими рішеннями сервери, фактично, захищені від будь-якого впливу.

"Це значить, що ніхто не може розпоряджатися і нічого робити з цими серверами. У разі, якщо рішення ВАКС буде скасоване, дійсно може бути загроза для реєстру декларацій", ㅡ заявив очільник НАЗК.

Він також додав, що НАЗК планує подати позов проти компанії "Алтаюр" про повернення коштів, переплачених за оренду їхнього обладнання.