Спецслужба Словаччини попереджала Австрію про підозрілого чоловіка, який хотів купити набої, а пізніше влаштував стрілянину у Відні

Терорист, який у понеділок увечері скоїв збройний напад у центрі Відня, в липні намагався купити набої у Словаччині.

Про це на пресконференції у Відні заявив федеральний міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ви знаєте в останні години з’явилася інформація про те, що словацька спецслужба свого часу інформувала BVT (Федеральне відомство Австрії із захисту конституції та боротьби з тероризмом. – Ред.) про терориста, що, він, вочевидь, хотів придбати набої. Під час подальших кроків, схоже, щось пішло не так у комунікації", - заявив міністр.

За його словами, він запропонує Раді національної оборони створити незалежну слідчу комісію в цій справі.

При цьому Негаммер звинуватив свого попередника Герберта Кікля, призначеного від правопопулістської Австрійської партії свободи, у тому, що він дуже нашкодив роботі BVT, зокрема підірвав довіру до неї з боку іноземних спецслужб.

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ЗМІ повідомили, що Куйтім Фейзулай, який 2 листопада вчинив теракт у Відні, ще в липні намагався купити набої для АК-47 у Словаччині. Однак йому це не вдалося, оскільки він не зміг надати документи на володіння зброєю.

Про підозрілого чоловіка, який намагався купити набої, словацька спецслужба поінформувала австрійських колег. Проте BVT не доповіла про цей факт міністерству юстиції - а така інформація могла бути підставою для повторного взяття під варту Фейзулая, який вже був засуджений за статтею про тероризм та звільнився достроково.

Нагадаємо, в столиці Австрії Відні ввечері 2 листопада сталася стрілянина за участю кількох озброєних чоловіків.

Глава МВС Австрії назвав стрілянину у Відні терактом і закликав мешканців не виходити на вулиці.

Пізніше стало відомо, що убитий у Відні терорист був ісламістом.