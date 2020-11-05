Ринок азартних ігор запрацює з 15 грудня, - голова Комісії Рудий
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.
"Що стосується ринку, ми розраховуємо, що він запрацює 15 грудня. Але по суті все залежить від того, коли Кабінет Міністрів погодить ліцензійні умови", - сказав Рудий.
Для повноцінного запуску ринку азартних ігор необхідно ухвалити ще низку податкових нововведень - узаконити ставки податків для різних видів азартних ігор, врегулювати механізм їхнього адміністрування. У парламенті нині триває робота над законопроєктом 2713-д.
"Я розраховую, що вже найближчим часом буде перше читання, а до запуску ринку, до середини грудня, він буде ухвалений і в цілому", - зазначив глава грального регулятора.
За його словами, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей розраховує залучити до кінця року 1 млрд грн до бюджету від продажу ліцензій і запуску ринку азартних ігор.