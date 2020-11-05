У Європі провели масштабну спецоперацію проти торгівлі дітьми: затримано майже 400 осіб
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Європол.
Зазначається, що співробітники Європолу провели операцію протягом 5-11 жовтня спільно з правоохоронцями Великої Британії, Португалії та Іспанії за підтримки Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів (Frontex). Загалом були залучені 5380 силовиків.
Спецоперація була спрямована проти банд, які займаються сексуальною експлуатацією дітей, використовують їх як нелегальну робочу силу, а також втягують у жебрацтво та контрабанду.
Повідомляється про виявлення 249 потенційних жертв, з яких щонайменше 61 особа - неповнолітня.
У Європолі вказують, що в ЄС торгівлею дітьми займаються переважно їхні родичі. Злочинні структури діють у багатьох країнах, жертвами часто виявляються неповнолітні біженці з-поза меж Європи.