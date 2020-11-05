Українські воїни збили безпілотник ворога в районі н.п. Шуми. Противник бив із гранатометів і стрілецької зброї, втрат немає, - штаб
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, за даними штабу, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине. На цих ділянках ворог застосував автоматичний станковий гранатомет. У районі Гнутового, Авдіївки і Водяного противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що всупереч домовленостям Тристоронньої контактної групи в районі населеного пункту Шуми задокументовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Застосувавши стрілецьку зброю, воїни Об’єднаних сил збили безпілотник противника.
"Від початку поточної доби, 5 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей, що набули чинності 27 липня 2020 року, не зафіксовано", - зазначено в повідомленні.
"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов режиму припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - додали в пресцентрі ОС.