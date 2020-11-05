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Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках

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Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках
Для людей від 60 років в Україні можуть встановити певний час, протягом якого у них буде можливість відвідувати магазини й аптеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми хочемо порекомендувати встановити годину для літних людей. Порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам запровадити час, наприклад, з 10-ї до 12-ї, коли б ми усі розуміли, що це час для людей 60+ років", - зазначив Ляшко.

Він зауважив, що такі заходи - це європейська практика. А також додав, що більшість летальних випадків унаслідок коронавірусної інфекції припадає на людей віком понад 50 років.

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 9524 випадки зараження коронавірусом.

Від початку епідемії COVID-19 підтверджено у 420 617 осіб.

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Топ коментарі

  • Наталья Кобзарь
    А этот идиот не знает, что в Украине большинство пенсионеров работает, так как выжит на нашу пенсию нельзя.. Господи, и откуда Зеленка таких идиотов понабирал
  • Senator S 01a656ec
    Война с пенсионерами началась,тем кому сегодня 40-50 лет,тоже попали под расдачу.Денех нет,но вы держитесь.... Главный санврач Ляшко не исключает введения спецчасов для людей старше 60 лет в магазинах и аптеках - Цензор.НЕТ 3407
  • Татьяна Лайф
    Какой голодомор? У меня стратегический запас гречки и лишние 2кг веса, которые я никак не могу сбросить после карантина. В Украине даже уличные собаки перекормленные и еле ходят. Да, убытки, конечно, убытки. Во всем мире убытки. Но писать про голодомор нужно быть вообще обезбашенной
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