Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках

Для людей від 60 років в Україні можуть встановити певний час, протягом якого у них буде можливість відвідувати магазини й аптеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми хочемо порекомендувати встановити годину для літних людей. Порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам запровадити час, наприклад, з 10-ї до 12-ї, коли б ми усі розуміли, що це час для людей 60+ років", - зазначив Ляшко.

Він зауважив, що такі заходи - це європейська практика. А також додав, що більшість летальних випадків унаслідок коронавірусної інфекції припадає на людей віком понад 50 років.

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 9524 випадки зараження коронавірусом.

Від початку епідемії COVID-19 підтверджено у 420 617 осіб.