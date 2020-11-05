Уперше в історії в парламент США обрали українку - Вікторію Спартц

Вікторія Спартц - політик США українського походження, сенатор Конгресу штату Індіана від міста Ноблсвілл, округ Гамільтон. Народилася 1 жовтня 1978 року в місті Носівка Чернігівської області Української РСР.

У 2017 вона замінила на посаді в Конгресі штату Індіана 72-річного сенатора Люка Кенлі, який пішов на пенсію. Спартц перемогла шістьох інших кандидатів, зокрема Дена Шмідта, який раніше працював з колишнім губернатором Майком Пенсом, а також Меган Уайлз, президента Ради міста Ноблсвілл, чию кандидатуру підтримував сам Кенлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на uapost.us.

На нинішніх виборах Спартц було обрано як конгресвумен Палати представників США від 5 округу штату Індана. Перша українка за походження балотувалася від Республіканської партії та випередила свою найближчу суперницю демократку Крістіну Хейл на 6 відсотків. За Спартц проголосувало 187 тисяч виборців, проте цифра точно буде змінюватися, адже підраховано 89% протоколів.

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Такі щільні результати показують загальну тенденцію жорсткої боротьби "слонів" (республіканців) та "віслюків" (демократів). Схоже, що Палата представників залишиться за "синіми", а Сенат збереже республіканську більшість.