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В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли

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В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли
В Україні станом на ранок четверга, 5 листопада, зафіксовано 9850 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні від початку пандемії. За добу померли 193 людини. Одужали за добу 8378 осіб, що є найвищим показником видужалих за добу для України від початку пандемії.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514).

Також за останню добу В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 01

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 02госпіталізовано – 1269 осіб;

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 02летальних випадків – 193;

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 02одужало – 8378 осіб;

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 02здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за добу у світі захворіли майже пів мільйона людей, померли - 8,2 тис.

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 01

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 07захворіло – 430 467 осіб;

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 07одужало – 184 782 особи;

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 07летальних випадків – 7924;

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 07проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях", - розповів Степанов.

В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 11
В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли 12

Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли - Цензор.НЕТ 8935
  • Иван Пупкин 2c075116
    без маски иди в инфекционку, ходи там 2 часа, потом через 2 недели пиши посты
  • Владислав Носковский
    Ти дебіл? Я живу у червоній зоні і використовую маски. Що ти хотіло сказати своїм коментарем?
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