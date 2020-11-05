В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли
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В Україні станом на ранок четверга, 5 листопада, зафіксовано 9850 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні від початку пандемії. За добу померли 193 людини. Одужали за добу 8378 осіб, що є найвищим показником видужалих за добу для України від початку пандемії.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 9850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 369, медпрацівників – 514).
Також за останню добу
госпіталізовано – 1269 осіб;
летальних випадків – 193;
одужало – 8378 осіб;
здійснено тестувань за добу – 75598 (методом ПЛР – 46856, методом ІФА – 28742).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 430 467 осіб;
одужало – 184 782 особи;
летальних випадків – 7924;
проведено ПЛР-тестувань – 3 470 669.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях", - розповів Степанов.