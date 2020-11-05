В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли

В Україні станом на ранок четверга, 5 листопада, зафіксовано 9850 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні від початку пандемії. За добу померли 193 людини. Одужали за добу 8378 осіб, що є найвищим показником видужалих за добу для України від початку пандемії.