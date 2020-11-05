COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей і нових випадків за добу - понад 9 тис. осіб померли, 571,3 тис. - захворіли
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Станом на ранок 5 листопада у світі зареєстрували 571 314 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9067 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 48 438 944 випадки інфікування, з них 571 314 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 231 026 осіб, з них 9067 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 34,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна розташовується на 21-му місці світового рейтингу і на 9-му в Європі.