Новини • Бюджет-2021

Дефіцит Держбюджету-2021 скорочуватиметься залежно від результатів переговорів з МВФ, - "слуга народу" Трухін

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Дефіцит Держбюджету-2021 скорочуватиметься залежно від результатів переговорів з МВФ, - "слуга народу" Трухін
У процесі доопрацювання проєкту Державного бюджету на 2021 рік можуть змінити макропараметри. Зокрема, може бути переглянутий дефіцит держбюджету.

За словами заступника глави бюджетного комітету парламенту Олександра Трухіна ("Слуга народу"), остаточні переговори з Міжнародним валютним фондом та з іншими джерелами макрофінансової допомоги веде уряд і Мінфін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми залишили пас (щодо перегляду дефіциту і обсягу запозичень. - Ред.) їм на друге читання. Я думаю, що сума дефіциту буде скорочуватися", - припустив Трухін.

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Нардеп не зміг уточнити наскільки можуть переглянути дефіцит, додавши, що це буде зрозуміло після переговорів із зовнішніми кредиторами.

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Топ коментарі

  • Nataliya Mischenko
    МВФ упорно не хочет давать ключи от квартиры, где деньги лежат.
  • Василий СПРУТ
    Смешные вы Слуги ей Богу --конечно дефицит изменится когда вы еще долгов наберете Дефицит Госбюджета-2021 будет сокращаться в зависимости от результатов переговоров с МВФ, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 5243
  • Николай Николаевич b96f438b
    Ви што, нє вкурсє? Іхніє орґани єщьо два года назат украдєни Порошенком! Там от органов одна жопа осталась, і та вмєсто голови! Такшто уви і ах, какговорітса.
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