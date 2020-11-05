Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 983 випадки. Серед лідерів - Харківщина і Хмельниччина

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Хмельницькій областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 5 листопада в Києві на коронавірус захворіли 983 особи.

Загальна кількість інфікованих становить 41 373 особи.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 827 осіб, за минулу добу - 11. Від початку епідемії одужали 13 769 пацієнтів.

Станом на 5 листопада кількість активних хворих у Києві становить 26 777 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 4 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 856 осіб.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Хмельницька області.

Так, у Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус - 771 особа. Загальна кількість інфікованих - 40 330. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 551 особа, за минулу добу - 5. Від початку епідемії одужали 7719 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 32 060.

У Хмельницькій області на коронавірус захворіли 550 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 17 989 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 251 особа, за минулу добу - 10. Від початку епідемії одужали 8204 пацієнти. Кількість активних хворих на Хмельниччині становить 9534 особи.