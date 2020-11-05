Теракт у Відні: серед затриманих є громадяни Росії

Правоохоронці Австрії затримали кілька іноземців, зокрема громадян РФ, у справі про теракт у Відні 2 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету", про це повідомив начальник поліції австрійської столиці Герхард Пюстль.

У деяких з 14 затриманих в рамках спецоперації є подвійне громадянство: Бангладешу, Північної Македонії, Туреччини та Російської Федерації, наводить слова шефа поліції Die Presse.

Раніше посол РФ у Відні Дмитро Любинський повідомляв, що серед затриманих у справі про теракт є вихідці з Північного Кавказу, однак місцева влада не підтверджували ці відомості.

У середу слідчі органи прийшли до висновку, що 20-річний терорист Фейзула Куйт, який розстріляв ввечері 2 листопада чотирьох перехожих в центрі Відня і поранив 17 осіб, діяв сам.

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У МВС визнали, що перед атакою на центр Відня влада Словаччини надала австрійській контррозвідці відомості про терориста албанського походження Куйтіме, але спецслужби проігнорували інформацію через "помилку в комунікації".

Прихильник терористичної організації "Ісламська держава" Фейзула Куйт у квітні 2019 року був засуджений до 22 місяців ув'язнення за спробу приєднатися до ІД. 5 грудня після процесу дерадикалізації, він був звільнений умовно-достроково. За словами міністра МВС Австрії, Куйтіму вдалося "обдурити систему дерадикалізації".

Увечері 2 листопада терорист відкрив вогонь у шести місцях у центрі Відня, головною точкою нападу стала синагога на Шведській площі. У країні був оголошений траур за загиблими.

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