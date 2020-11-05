Бабіков про звільнення: За наявності конфлікту інтересів спочатку повинні запропонувати перевестися на іншу посаду. ДОКУМЕНТ

Заступник керівника Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков прокоментував заяву глави Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова про наявність у заступника голови ДБР конфлікту інтересів.

Про це Бабіков написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно закон потрібно виконувати, який би він не був. Але ось тільки пан Олександр Новіков, що так любить робити гучні заяви, старанно уникає конкретики.

Хотів би уточнити. У чому саме полягає мій конфлікт інтересів? У якій конкретно справі? Коли про це стало відомо НАЗК і чому воно не реагувало на це своїм приписом?

Чому протягом року його відомство неодноразово мене повідомляло про те, що конфлікт інтересів у мене може виникнути тільки коли почну виконувати обов'язки директора?

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Чи відомо йому, що до виконання таких обов'язків я не приступав? Чи знайомий він з ст. 34 Закону України "Про протидію корупції", де зазначено, що перед звільненням за наявності конфлікту інтересів спочатку повинні запропонувати перевестися на іншу посаду або вказати спосіб уникнути приватного інтересу?

Говорили йому колись, що крім вищевказаного закону існують також і інші, в тому числі і КЗпП?

Ну і чому замість того, що б дати мені відповідь на запит у чому саме полягає у мене конфлікт інтересів, його співробітники цей запит просто поховали в надрах своїх томів макулатури?"- заявив Бабіков.















Раніше голову НАЗК Олександра Новікова допитали в ДБР як свідка у справі про зловживання його попередників. Сам Новіков вважає, що цей привід - формальний, а насправді ДБР намагається тиснути на НАЗК через конфлікт інтересів у керівників Бюро - Олександра Бабікова та Олександра Соколова.

Нагадаємо, за даними ЗМІ Заступник глави ДБР Бабіков був звільнений. Пізніше стало відомо, що Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано. У НАЗК заявили: звільняючи Бабікова з посади заступника голови ДБР, керівник бюро "просто виконав закон".