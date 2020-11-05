Рада сьогодні розгляне проєкт Держбюджету-2021 та антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки

Верховна Рада планує 5 листопада ухвалити в першому читанні законопроєкт №4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

У вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про Держбюджет-2021 і направив його на розгляд Ради. Депутати подали до нього кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю із 2,5 тисяч позицій. Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ в цілому як закон. Проєкт Держбюджету-2021 депутати збираються розглянути в четвер сьомим питанням, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Розпочати ж засідання 5 листопада парламентарії планують із розгляду проєкту постанови щодо внесення змін до графіка проведення парламентських слухань, яким пропонується перенести вісім із них на післякарантинний період.

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Далі Рада має намір розпочати перше читання урядового законопроєкту №4135 щодо впровадження та реалізації Антикорупційної стратегії на 2020-2024 роки. Як пояснюють у Кабміні, протягом майже трьох років в Україні немає такого документа, що призвело до розбалансованої та малоефективної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у питаннях запобігання та протидії корупції.

Також депутати планують розглянути в першому читанні законопроєкт №4131 щодо удосконалення парламентського контролю і розширення повноважень комітетів при розгляді звітів профільних відомств.

Окрім того, пленарного четверга Рада планує ратифікувати низку міжнародних угод.