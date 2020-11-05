За добу в Києві на COVID-19 захворіли 983 людини, з них 82 дитини і 27 медиків. Зафіксовано 11 летальних випадків, - Кличко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
За минулу добу в Києві виявили 983 хворих COVID-19. Померло 11 осіб. Всього коронавірус забрав життя 827 киян.
За словами Кличка, на сьогодні в столиці вже 41 373 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.
Так, захворіли: 539 жінок віком від 18 до 89 років, 362 чоловіка віком від 18 до 91 року, 41 дівчинка від 1 місяця до 17 років та 41 хлопчик від 1 до 17 років.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 99 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці ще 348 людей. Всього коронавірус подолали 13 769 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському районі – 154, в Деснянському – 144 та 127 випадків – у Дарницькому районі.
"Ситуація складна. Не ставтесь до коронавірусу як до примарної загрози! Дотримуйтесь основних правил безпеки.
Сьогодні від свідомості кожного з нас залежить те, як ми подолаємо цей виклик", - написав Кличко.