Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

5 листопада 2020 року Київський Безпековий Форум проведе пряме включення між столицею України, Вашингтоном і Лос-Анджелесом, щоб обговорити з політиками і дипломатами результати виборів Президента Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

Як вплинуть на світ Президентські вибори у Сполучених Штатах?

Які попереду можливості для українсько-американських відносин?

Які нові ініціативи слід внести у діалог між Вашингтоном та Києвом?

Як оцінює американський політикум останні події в Україні?

Як США та Україні діяти разом для безпеки нашого регіону?

На ці головні запитання відповідатимуть відомі учасники:

Джон Гербст, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні у 2003-06 роках, директор центру Євразії Атлантичної Ради;

Стівен Пайфер, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні у 1998-2000 роках, старший науковий співробітник Стенфордського університету;

Вільям Тейлор, Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів в Україні у 2006-09 роках і Тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів в Україні у 2019-20 роках, віце-президент Американського Інституту миру.

Мелінда Гарінг, заступник директора центру Євразії Атлантичної Ради і старший науковий співробітник Інституту з проблем зовнішньої політики (США).

Валерій Чалий, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Сполучених Штатах у 2015–19 роках, заступник Глави Адміністрації Президента України у 2014-15 роках, Голова правління Українського кризового медіа-центру.

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового форуму.

Модератор дискусії – Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник Прем’єр-міністра у 2015-2016 роках, член Наглядової Ради фонду "Відкрий Україну".

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