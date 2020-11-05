За добу у МВС 323 нові випадки COVID-19, більшість на Закарпатті, Луганщині та в Києві
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Станом на 5 листопада зафіксовано 323 нові випадки зараження COVID-19 серед співробітників МВС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
За добу найбільшу кількість хворих COVID-19 правоохоронців зареєстровано в Закарпатській області (+18), в Луганській області (+17) та в Києві (+70).
З початку пандемії на коронавірус захворіли 14 345 співробітників МВС, одужали - 13 350, померли - 37.