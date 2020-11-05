Саміт Кримської платформи відбудеться у травні в Києві, - Кулеба

Саміт Кримської платформи відбудеться в травні 2021 року в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я сьогодні вже можу повідомити офіційно, що остаточно ухвалено рішення, що цей саміт Кримської платформи відбудеться в травні в 2021 році", - сказав глава МЗС України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України починає новий етап взаємодії з міжнародними партнерами щодо Кримської платформи. Дії будуть спрямовані на подальші кроки щодо деокупації Криму.

Також стало відомо, що Україна запросить на Кримську платформу представників Російської Федерації, щоб обговорити шляхи деокупації півострова.

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