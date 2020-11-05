Кулеба назвав умови проведення виборів в ОРДЛО

Вибори на непідконтрольних сьогодні українському уряду окремих районах Донецької і Луганської областей можуть відбутися тільки після відновлення повного контролю України над кордоном з РФ і відповідно до Конституції і законодавства України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Безумовно, якщо ми прагнемо до врегулювання, а ми до нього прагнемо, ми повинні провести вибори. Але вибори на окупованих територіях можуть відбутися тільки після відновлення повного контролю України над сьогодні неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. Друге: ці вибори повинні відбутися відповідно до Конституції України та законодавства України. Третє: ці вибори повинні відбутися відповідно до стандартів ОБСЄ. і четверте: ці вибори повинні відбутися з дотриманням місії БДІПЛ ОБСЄ", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.

Міністр підкреслив, що позиція України в цьому питанні залишається дуже чіткою і принциповою.

"І саме з такою позицією ми ведемо переговори з РФ в Тристоронній контактній групі", - додав Кулеба.

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