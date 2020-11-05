Кулеба назвав умови проведення виборів в ОРДЛО
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Безумовно, якщо ми прагнемо до врегулювання, а ми до нього прагнемо, ми повинні провести вибори. Але вибори на окупованих територіях можуть відбутися тільки після відновлення повного контролю України над сьогодні неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. Друге: ці вибори повинні відбутися відповідно до Конституції України та законодавства України. Третє: ці вибори повинні відбутися відповідно до стандартів ОБСЄ. і четверте: ці вибори повинні відбутися з дотриманням місії БДІПЛ ОБСЄ", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.
Міністр підкреслив, що позиція України в цьому питанні залишається дуже чіткою і принциповою.
"І саме з такою позицією ми ведемо переговори з РФ в Тристоронній контактній групі", - додав Кулеба.