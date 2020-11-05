Рада не проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для ухвалення Держбюджету-2021

Верховна Рада не проголосувала за внесення змін до Бюджетного кодексу України, який необхідний для ухвалення проєкту бюджету на 2021 рік у першому читанні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 225 нардепів за необхідних 226.

"Щойно у Верховній Раді відбулося голосування за Бюджетний кодекс і сталася така прикра несподіванка, яку ніхто не очікував - голосування не відбулося, всього 225 голосів, одного не вистачило. Це означає, що процес розгляду бюджету був зупинений. Тому що, відповідно до закону, не можна приймати бюджет, якщо там є ті статті витрат і доходів, які не передбачені Бюджетним кодексом", - розповів Цензор.НЕТ секретар бюджетного комітету, нардеп "Голосу" Володимир Цабаль.

У зв'язку з цим спікер парламенту Дмитро Разумков провів нараду з представниками фракцій. У результаті вирішили провести позачергове засідання ВР сьогодні о 12:00 і розглянути його там повторно.

"Я даю доручення сьогодні зібратися бюджетному комітету, ми направляємо законопроєкт 4100 з повторне перше читання. Вони його зараз опрацьовують, о 12:00 ми проводимо позачергове засідання Верховної Ради, де розглядаємо законопроєкт №4100 і повертаємося до розгляду бюджету", - повідомив Разумков після наради.

Крім того, Разумков розкритикував нардепів, через яких не вистачило голосів для ухвалення рішення.

"Звертаюся до тих народних депутатів, які до 11:00 не випили кави. Я дуже вас прошу розуміти відповідальність, яка на вас лежить. І перебувати в сесійній залі, а не потім приходити і говорити, що 10 людей запізнилися, або 15. Я бачу, що 346 у залі", - сказав голова ВР.

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