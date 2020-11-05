ВАКС закрив справу проти чиновника Бердянської філії АМПУ: прокурор не подав обвинувачення
Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ.
Причина закриття - прокурор САП не звернувся до суду з обвинувальним актом протягом терміну досудового розслідування. Тому, 24 вересня 2020 року, колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання захисника обвинуваченого і закрила це кримінальне провадження.
Ухвала про закриття цього кримінального провадження набула чинності після її прийняття судом Апеляційної палати ВАКС.
Тепер ухвала може бути оскаржена до Верховного суду в касаційному порядку протягом трьох місяців.
Чиновнику інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України.