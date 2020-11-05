Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба

Попри результати виборів президента США, Україна продовжить розвивати партнерство з цією країною. У Києві впевнені, що підтримка Вашингтона збережеться за будь-якого президента.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Який би вибір не зробив американський народ, ми будемо розвивати стратегічне партнерство. Будуть візити, будуть економічні контакти, будуть амбіційні проєкти. Ніщо не змінить підтримку США територіальної цілісності України і нашої боротьби з Російською Федерацією", - зазначив Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибори в США: прихильники Байдена і Трампа вийшли на протести. ФОТОрепортаж