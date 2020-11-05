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Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба

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Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба
Попри результати виборів президента США, Україна продовжить розвивати партнерство з цією країною. У Києві впевнені, що підтримка Вашингтона збережеться за будь-якого президента.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Який би вибір не зробив американський народ, ми будемо розвивати стратегічне партнерство. Будуть візити, будуть економічні контакти, будуть амбіційні проєкти. Ніщо не змінить підтримку США територіальної цілісності України і нашої боротьби з Російською Федерацією", - зазначив Кулеба.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    И только бубочка нервно кусает ногти.

    Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6687
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7265
  • Валерия Ларченко b661826f
    Представляю "визит" обосранной зешелупони до Байдена))))
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