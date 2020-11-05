Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Я, на жаль, не володію інформацією, чи був цей план якось переданий російській стороні. Я цього просто не знаю", - сказав Пєсков.
Представник Кремля також зазначив, що пропозиція України про проведення виборів на окупованому Донбасі під час демілітаризації регіону і передачі кордону розходиться з мінськими домовленостей.
Пєсков додав при цьому, що зустріч "нормандської четвірки" заради самої зустрічі безглузда, результатом має стати щонайменше підбиття підсумків виконання "Мінська-2".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської області на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.