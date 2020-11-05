Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков

У Кремлі заявили, що пропозиція Києва про демілітаризацію ОРДЛО і передачу кордону розходиться з мінськими домовленостями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Я, на жаль, не володію інформацією, чи був цей план якось переданий російській стороні. Я цього просто не знаю", - сказав Пєсков.

Представник Кремля також зазначив, що пропозиція України про проведення виборів на окупованому Донбасі під час демілітаризації регіону і передачі кордону розходиться з мінськими домовленостей.

Пєсков додав при цьому, що зустріч "нормандської четвірки" заради самої зустрічі безглузда, результатом має стати щонайменше підбиття підсумків виконання "Мінська-2".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської області на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

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