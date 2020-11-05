Вимагати від працівників після виходу з лікарняного негативний тест на COVID-19 - протизаконно, - Ляшко
469317
Вимоги роботодавців надавати негативний результат ПЛР-тесту для виходу з лікарняного суперечать законодавству.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході брифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.
"Велика кількість керівників установ не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний, і вимагає негативний ПЛР-тест. Це суперечить чинному законодавству. Є три причини, щоб закрити лікарняний людині з COVID-19: минає 10 днів з першого дня появи симптомів, при цьому три дні симптоми відсутні; 10 днів від отримання позитивного результату ПЛР, при цьому три дні симптоми відсутні; отримання негативного тесту ПЛР", - сказав він.