МОЗ пропонує запровадити додатковий показник для "червоної" зони і нові карантинні обмеження

МОЗ пропонує запровадити новий показник для "червоної" зони карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив на брифінгу головний санлікар України Віктор Ляшко.

За його словами, МОЗ пропонуватиме встановити певні обмеження в "червоній" зоні карантину. В Україні раніше обговорювали посилення карантину, а перелік обмежень визначали центральна і місцева влада.

"Сьогодні ми пропонуємо запровадити додатковий показник: якщо, окрім 320 на 100 тисяч населення захворюваність перевищує і територія переходить у "червоний" рівень епідемічної небезпеки, і на цій території показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від усіх відсотків протестованих, то ми пропонуємо обмежити і не дозволяти вибирати з цього переліку протиепідемічні обмеження, а застосовувати повністю весь перелік, оскільки збільшення кількості позитивних тестів, виявлених випадків серед усіх протестованих свідчить про активний епідпроцес, і там потрібні рішучі заходи для стримування подальшого поширення", - заявив він.

За його словами, зараз в Україні цей показник становить 19%. При цьому, є регіони, де такий показник становить 42%.

У "червоній" зоні пропонують дозволити роботу магазинів із 7:00 до 20:00, при цьому, щоб кількість відвідувачів була не більше одного на 20 м кв.

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Заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність спортивних залів, басейнів.

Запровадити час для обслуговування літніх людей - з 10:00 до 12:00 (це рекомендація, за словами Ляшка, і вона не забороняє літнім людям відвідувати установи і в інший час).

Дозволити роботу дитсадків і початкової школи (1-4 класи). З 5 класу відправляти на дистанційне навчання.