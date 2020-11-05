Лукашенко про закриття кордонів Білорусі: "Ніякої політики тут немає, це тимчасове рішення"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що закриття кордонів РБ це не політичне рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ми не могли залишати наші кордони для в'їзду в країну відкритими. Тим більше що пік у нас в Білорусі не подолано. Ніякої політики тут немає. Рішення серйозне, має обмежувальний характер. І це тимчасове рішення", - зазначив Лукашенко.

За словами "президента", який захопив владу в Білорусі, епідемічна ситуація в світі на сьогоднішній день розвивається за одним із найбільш негативних сценаріїв.

"Я маю на увазі не рекордні цифри захворюваності в більшості європейських держав. І навіть не повний локдаун в деяких країнах. Очевидно, що шкоди економікам буде завдано непоправної і, можливо, як вже багато фахівців говорять, непоправної. Але зараз думати треба не про нього", - додав Лукашенко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь закриває кордон через коронавірус.