Штаб Байдена запустив сайт "перехідного періоду"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Сайт зараз працює в обмеженому режимі. На ньому лише одне повідомлення, яке також є іспанською мовою.
"Кризи, з якими зіткнулася країна, серйозні - від пандемії до економічного спаду, від зміни клімату до расової несправедливості. Перехідна команда продовжить готуватися на повну, щоб адміністрація Байдена-Харріс могла розпочати роботи в перший же день", - йдеться в ньому.
За останніми даними, президент США Дональд Трамп продовжує поступатися в президентських перегонах своєму опонентові від Демократичної партії Джо Байдена, при цьому розрив між ними збільшився на користь останнього.
За останні 12 годин Байден зміг здобути перемогу в штатах Мен і Мічиган. Штати Невада, Джорджія, Аризона, Пенсильванія, Вісконсин, Аляска і Північна Кароліна зберігають інтригу, при цьому розрив між кандидатами поступово скорочується на користь Байдена. Водночас, за даними VOA, у Вісконсині Байден здобув перемогу. Низка ЗМІ також повідомляють про перемогу Байдена в Аризоні.