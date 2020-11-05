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Контроль за дотриманням карантину посилено на 4 станціях столичного метро. Порушників затримуватиме Муніципальна охорона, - Макогон

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Контроль за дотриманням карантину посилено на 4 станціях столичного метро. Порушників затримуватиме Муніципальна охорона, - Макогон
У Києві від сьогодні посилять контроль за дотриманням карантину на станції "Вокзальній", "Чернігівській", "Лісовій", "Лівобережній", а також на пересадкових вузлах, де великий пасажиропотік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сайту "Сегодня" повідомила заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

За її словами, важливо, щоб пасажири правильно носили маски.

"Також потрібно працювати з пасажирами, які принципово не хочуть носити маску в метро, ​​навіть після попереджень від працівників підземки", - уточнює Наталія Макогон.

Громадян, які не дотримуються правил - буде затримувати Муніципальна охорона.

Зазначимо, що посилений контроль на усьому громадському транспорті столиці, в тому числі, і в метрополітені.

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Топ коментарі

  • Yuriy Smith
    НКВ-дизм!
    вы ввели ЧС? Вы выдаете средства инд. защиты?
    С хера ли за свои деньги вам еще и морду в наморднике предъявлять то?
    Ваще офонарели уроды. Это огр. прав граждан, которое допустимо только в случае ЧС.(и средства тогда..... да-да-да, раздаются - Безкоштовно)
    Б*же, это уже реально ....(бе-бе, идет к корыту, которое - Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 4671 empty)
  • Victor Bublik
    А можно задержать тех кто полностью провалил подготовку к осенне-зимнему сезону обострения коронавируса? Тех кто вместо восстановления в больницах кислородных систем профукал деньги из фонда Covid на авто мусорам, увеличения зарплат чиновникам-казнокрадам и т.д.?
  • Николай Влад
    Один вопрос, а почему только на 4 станциях метро будут задерживать нарушителей?
    А на остальных станциях выходит можно нарушать, задерживать не будут Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 1331
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