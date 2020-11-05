Контроль за дотриманням карантину посилено на 4 станціях столичного метро. Порушників затримуватиме Муніципальна охорона, - Макогон

У Києві від сьогодні посилять контроль за дотриманням карантину на станції "Вокзальній", "Чернігівській", "Лісовій", "Лівобережній", а також на пересадкових вузлах, де великий пасажиропотік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сайту "Сегодня" повідомила заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

За її словами, важливо, щоб пасажири правильно носили маски.

"Також потрібно працювати з пасажирами, які принципово не хочуть носити маску в метро, ​​навіть після попереджень від працівників підземки", - уточнює Наталія Макогон.

Громадян, які не дотримуються правил - буде затримувати Муніципальна охорона.

Зазначимо, що посилений контроль на усьому громадському транспорті столиці, в тому числі, і в метрополітені.

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