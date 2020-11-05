Я залишаюся на посаді першого заступника директора ДБР, - Бабіков

Олександр Бабіков заявив, що залишається на посаді першого заступника директора Державного бюро розслідувань (ДБР). Він зазначив, що мотиви наказу про його звільнення йому зрозумілі, про що він скаже пізніше.

"Оскільки законодавство про працю передбачає обов'язкове ознайомлення працівника з наказом про звільнення, чого зроблено не було, я залишаюся першим заступником директора ДБР", - сказав Бабіков "Інтерфакс-Україна" в четвер, поясняючи ситуацію зі звільненням його з посади, передає Цензор.НЕТ .

Він розповів, що 2 листопада в.о. директора ДБР Олексій Сухач видав наказ про перерозподіл обов'язків між заступниками, "яким перепідпорядкував Головне слідче управління собі".

Також читайте: Бабіков про звільнення: За наявності конфлікту інтересів спочатку повинні запропонувати перевестися на іншу посаду. ДОКУМЕНТ

"При цьому всупереч встановленому Кабміном порядку наказ про зміну порядку не був завізований ні заступниками, ні навіть юристами, і була відсутня документальна підстава необхідності перерозподілу обов'язків", - зазначив перший заступник голови ДБР.

Відповідаючи на запитання про те, чи не зумовлена спроба його звільнення з посади небажанням підписувати підозру стосовно голови Конституційного Суду Олександра Тупицького, про що заявив сам голова КС, Бабіков сказав, що йому відомі причини спроби звільнення його з посади, але він скаже про це пізніше.

"Мотиви такого грубого і явного порушення законодавства під час видання наказу про моє звільнення і перерозподіл обов'язків ясні й зрозумілі, але про них я скажу пізніше", - сказав він.

Бабіков також зазначив, що оприлюднив на своїй сторінці у Facebook документи, що свідчать про відсутність конфлікту інтересів у нього як у першого заступника директора ДБР. При цьому він повідомив, що подав до суду позов до голови НАЗК Олександра Новікова про захист честі й гідності у зв'язку з оприлюдненням неправдивої інформації.

Також читайте: Звільняючи Бабікова з посади заступника голови ДБР, керівник бюро "просто виконав закон", - НАЗК

"Дату розгляду мого позову до Новікова ще не призначено. Очікую повідомлення з суду", - уточнив він.

Раніше голову НАЗК Олександра Новікова допитали в ДБР як свідка у справі про зловживання його попередників. Сам Новіков вважає, що цей привід - формальний, а насправді ДБР намагається тиснути на НАЗК через конфлікт інтересів у керівників Бюро - Олександра Бабікова та Олександра Соколова.

Нагадаємо, за даними ЗМІ Заступник глави ДБР Бабіков був звільнений. Пізніше стало відомо, що Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано. У НАЗК заявили: звільняючи Бабікова з посади заступника голови ДБР, керівник бюро "просто виконав закон".