Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021". ДОКУМЕНТ

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася до президента, спікера Ради і прем'єр-міністра щодо необхідності перегляду проєкту ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та вилучення з нього дискримінаційної норми, яка визначає розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, в обсязі 1000 грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Венедіктова зазначила, що ухвалення Закону в такій редакції фактично знівелює анонсовані підвищення рівня матеріального забезпечення прокурорів, що підтвердили свою кваліфікацію та доброчесність, а також поставить під загрозу належне функціонування прокуратури як інституції в цілому, взаємовідносини з міжнародними партнерами, що призведе до зриву реформи прокуратури.

"З незрозумілих причин прожитковий мінімум, який застосовуватиметься для визначення посадового окладу прокурора, передбачений у розмірі 1000 грн, що є більш ніж у двічі нижчим порівняно не лише з працівниками інших державних органів (2102 грн), а й усіма працездатними особами", - йдеться в повідомленні.

Венедіктова зазначила, що проєкт суперечить положенням Конституції України, зокрема статей 22, 24, 64, щодо заборони при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, встановлення привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками.

"Така дискримінація у питанні оплати праці штучно понижує статус прокуратури як конституційного органу, прокурора порівняно з іншими учасниками кримінального провадження, що, очевидно, впливатиме на його мотивацію, зводячи нанівець суть реформи органів прокуратури", - підсумували в Офісі Генпрокурора.

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