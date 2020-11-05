Вибухівки не виявлено: станцію метро "Площа Льва Толстого" відкрили після повідомлення про мінування (оновлено)

У Києві станція метро "Площа Льва Толстого" і пересадка на станцію "Палац спорту" закриті на вхід і вихід через повідомлення про мінування.