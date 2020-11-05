Вибухівки не виявлено: станцію метро "Площа Льва Толстого" відкрили після повідомлення про мінування (оновлено)
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У Києві станція метро "Площа Льва Толстого" і пересадка на станцію "Палац спорту" закриті на вхід і вихід через повідомлення про мінування.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в КП "Київський метрополітен".
За даними відомства, надійшов анонімний дзвінок про замінування.
Нині станцію метро "Площа Льва Толстого" і пересадку на станцію "Палац спорту" відкрили для пасажирів.
"Інформація про мінування виявилася неправдивою. Станція перевірена, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює в звичайному режимі", - повідомили в КМДА.