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Стрімке підвищення акцизу на ТВЕН призведе до зменшення надходжень до бюджету і зростання контрабанди, - Федерація роботодавців України

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Стрімке підвищення акцизу на ТВЕН призведе до зменшення надходжень до бюджету і зростання контрабанди, - Федерація роботодавців України
Логічним кроком влади після введення різних акцизних марок для традиційних сигарет і ТВЕН (табаковісні вироби для електричного нагрівання) є запровадження різного оподаткування і регулювання для цих продуктів.

Про це в блозі на Цензор.НЕТ пише директор Департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

За його словами, немає економічного сенсу в запланованому підвищенні акцизу на ТВЕН відразу в 4,2 раза, прирівнюючи їх до традиційних сигарет.

"І Мінекономіки, й Інститут економіки і прогнозування НАН, і НДІ фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України – усі, нехай і з дещо різними цифрами, але говорять те ж саме: одномоментне підвищення акцизу в 4,2 раза– шлях "в нікуди". Перевірено сучасною історією України. Якщо підвищувати податки – то поступово", - переконаний експерт.

На думку Яворського, таке стрімке підвищення призведе до неминучого зменшення надходжень до бюджету і зростання контрабанди.

"Інститут економіки і прогнозування НАН у своєму дослідженні порахував: варіант поступового (на 35% щороку) підвищення акцизу вигідніший для держбюджету на 18,7 млрд грн, ніж одномоментне різке підвищення", - додає фахівець.

Яворський наводить приклад країн Євросоюзу, де акцизи на ТВЕН в 2-4 нижчі, ніж на традиційні сигарети, і про "жодне вирівнювання, тим більше такими різкими підвищеннями акцизу, там не йшлося і не йдеться на сьогодні".

Також читайте: Поступове підвищення акцизів на ТВЕНи дасть держбюджету на 18,7 млрд грн більше доходів, - Інститут Гейця

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Мне любопытно, а что нам до Европы? У нас такой же уровень жизни граждан как в Европе? Налоги ведь с граждан берутся. Ну да похрен. Повышайте. Лучше всего одномоментно и в 10 раз. Будем кантрабас курить. Своя Коза Ностра мгновенно образуется. О, еще так же на алкоголь акцизы повысьте, умники. Экономического смысла в повышении акциза на ТИЭН сразу в 4,2 раза нет, - эксперт Яворский - Цензор.НЕТ 9778
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Почему. Бросят сразу курить легальные и начнут курить кантрабас. Почему нет. Легко.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Так а кто ж спорит то. Естественно нет. Контрабанда стой! Раз, два. Стремительное повышение акциза на ТИЭН приведет к уменьшению поступлений в бюджет и росту контрабанды, - Федерация работодателей Украины - Цензор.НЕТ 6104
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